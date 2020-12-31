Ольга Бузова платит за номер на Мальдивах в три раза больше Дмитрия Тарасова

Бывшие муж и жена оказались в одно время со своими новыми половинками на райских островах.

Певица Ольга Бузова выбрала для отдыха на Мальдивах роскошный отель You & Me Maldives с видом на голубую лагуну. Он находится на острове Ютерумаафару. Люксовый номер стоит здесь в районе двухсот тысяч рублей в сутки. Причем это еще с учетом всех скидок. Обычно такие элитные апартаменты обходятся туристам в триста тысяч рублей.

Как известно, Ольга Бузова давно закрепилась в списках Forbes на верхних позициях. На отдыхе она может не экономить.

Интересно, что сейчас на Мальдивах находится и бывший муж звезды футболист Дмитрий Тарасов со своей женой Анастасией Костенко и дочками. Спортсмен выбрал для отпуска остров Куредхивару. Он находится достаточно далеко от места обитания Ольги Бузовой с блогером Давой. Впрочем, если звезды вдруг отправятся на экскурсию, то вполне могут где-нибудь пересечься.

Заметим, что отдых Тарасова на Мальдивах стоит на порядок дешевле. Он платит за номер в отеле Mӧvenpick Resort Kuredhivaru Maldives примерно до 60 тысяч рублей в сутки, сообщает «СтарХит».

Напомним, что Ольга Бузова и Дмитрий Тарасов сыграли пышную свадьбу в 2012 году. Спустя четыре года их брак рухнул. Певица тяжело переносила расставание. Футболист, по слухам, оставил ее ни с чем.

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