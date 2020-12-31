«Мой отпуск все время переносится»: женившийся Авербух признался, что давно не отдыхал

В новом статусе фигурист собирается посвятить себе больше времени.

Известного фигуриста Илью Авербуха спросили, почему он не выкладывает в Instagram фотографии с отпуска. Неужели продюсер «Ледникового периода» вообще не отдыхает и не выезжает куда-нибудь перезарядиться?

Заслуженный мастер спорта ответил, что он действительно давно не был в отпуске.

«Так получается, что часто один проект перетекает в другой, потому мой отпуск все время переносится, но я принял решение работать и над этим», — цитирует мужчину издание Wday.

Он добавил, что раньше ездил в путешествия с сыном Мартином, но старался не демонстрировать эти поездки в социальных сетях, чтобы оберегать свою личную жизнь. Для него Instagram — это площадка для общения и информации по его работе, освещения семейных дел через нее 47-летний фигурист избегает.

больше по теме Авербух встретит Новый год в Подмосковье на озере с женой, родителями и сыном Мартином Хореограф рассказал о своей жизни после женитьбы на актрисе Лизе Арзамасовой.

Добавим, что сын Авербуха уже вырос: в минувшем году парню стукнуло 16 лет. Зато у звезды фигурного катания появилась молодая красавица-жена Лиза Арзамасова. Будем надеяться, что звездные супруги найдут время в своем графике, чтобы провести совместный отпуск (и порадуют нас хотя одной фотографией).

Смотрите также: