Все прелести напоказ: Рудова в микро-бикини загорает в Дубае

Новый год Наталья Рудова решила встретить в Дубае. На курорт она прилетела накануне вместе со своей подругой Анастасией Решетовой и ее сыном от Тимати Ратмиром. К слову, познакомились девушки как раз-таки на съемках клипа рэпера «Ключи от рая». С тех пор и дружат.

В своем Instagram Наталья поделилась кадрами с отдыха. На них блондинка загорала на шезлонге, облачившись в красный бикини. Рудова не скрывает те формы, которыми ее наградила природа.

Напомним, что 37-летняя скрывает личную жизнь от публики, но недавно призналась, какой мужчина сможет ее покорить. Еще летом ей приписывали роман и беременность, но актриса опровергла эти слухи.

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