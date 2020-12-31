Лобода, Бузова и другие звезды поздравили на видео читателей Teleprogramma.pro с Новым годом!
Видео
Как Виктория и Антон Макарские наряжают елку в стиле советского шика
Видео

Все прелести напоказ: Рудова в микро-бикини загорает в Дубае

Актриса решила встретить Новый год на море.

Все прелести напоказ: Рудова в микро-бикини загорает в Дубае
Наталья Рудова. Фото: instagram.com/rudovanata

Новый год Наталья Рудова решила встретить в Дубае. На курорт она прилетела накануне вместе со своей подругой Анастасией Решетовой и ее сыном от Тимати Ратмиром. К слову, познакомились девушки как раз-таки на съемках клипа рэпера «Ключи от рая». С тех пор и дружат.

Наталья Рудова
Наталья Рудова. Скриншот: instagram.com/rudovanata

В своем Instagram Наталья поделилась кадрами с отдыха. На них блондинка загорала на шезлонге, облачившись в красный бикини. Рудова не скрывает те формы, которыми ее наградила природа.

Напомним, что 37-летняя скрывает личную жизнь от публики, но недавно призналась, какой мужчина сможет ее покорить. Еще летом ей приписывали роман и беременность, но актриса опровергла эти слухи.

Смотрите также:

Тэги

актриса РудоваНаталья РудоваНаталья Рудова последние новостиНаталья Рудова фотоНовости google