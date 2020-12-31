«Сбылась еще одна мечта»: Подольская с мужем и сыновьями запечатлелась в храме

Для многих россиян этот год стал одним из самых сложных. Надежда Бабкина, обращаясь к россиянам, посоветовала хотя бы на время забыть про трудности и от души встретить радостно Новый год, пожелав соотечественникам здоровья.

больше по теме Проще простого: шеф Лазерсон поделился ресторанным рецептом салата из трески с огурцом На заправку телеповар сделал домашний майонез с хреном.

Тем не менее, есть среди россиян и те, для кого этот год принес больше тепла и света, чем огорчений. В их числе оказалась Наталья Подольская и ее муж Владимир Пресняков. 22 октября в их семье появился на свет еще один сын Иван. (Первенец у них родился пять лет назад и с тех пор родители мечтали о пополнении).

В личном блоге певица обнародовала семейный снимок с мужем и детьми, представ в храме, и поделилась своими позитивными мыслями с подписчиками.

«Подведение итогов? Ну что сказать? Сложный, необычный, тревожный, но для нашей семьи один из лучших годов. Сбылась еще одна мечта. Еще одна галочка на листе желаний. Могу сказать только Спасибо!» — написала она.

Фолловеры поддержали свою любимицу в комментариях, желая ее семье всего самого доброго.

«Наташенька, так рады за вас!», «Растите и дальше», «Процветания вам и любви!», «Главное здоровья вашим деткам», — отметились комментаторы.

Смотрите также