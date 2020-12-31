«Все у меня нормально!»: Борис Грачевский «из реанимации» вышел на связь с журналистами

Режиссер возмущен слухами, что его состояние в последнее время якобы резко ухудшилось.

Руководитель детского киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский достаточно нервно отреагировал на новости, что он оказался в реанимации и якобы его состояние за последнее время серьезно ухудшилось. Ранее такую новость стали распространять телеграм-каналы.

«Все у меня нормально!» — прокричал он в трубку журналистам, которые решили узнать о его состоянии. Больше звездный режиссер общаться с прессой не пожелал.

Напомним, что коронавирусом прославленный режиссер заболел еще в середине декабря. Со временем его состояние стало ухудшаться и 27 декабря медиками было принято решение о его госпитализации. При этом сам Грачевский разместил в соцсетях снимок в кислородной маске. На фотографии он улыбался и излучал оптимизм.

Также режиссер отмечал, что в клинике ему оказывают полный спектр услуг. Он ни в чем не нуждается и надеется на скорое выздоровление, сообщает «Пятый канал».

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