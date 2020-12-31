«Все бы такие снегурочки были!»: Горбань в бикини каре без пуш-ап поздравила россиян с Новым годом

Мария Горбань, известная по сериалу «Кухня», в настоящий момент отдыхает на Бали. Девушка наслаждается солнцем, морем и местными яствами, поедая утром свежую малину с кокосовым молоком, а вечером – лобстеров.

больше по теме Легкий салат оливье от Высоцкой: в него добавляется яблоко и сок лимона Вместо колбасы в рецепте используется вареная куриная грудка.

Тем не менее, звезда не забывает про своих поклонников в родном отечестве. Чтобы им было веселее в эти морозные дни, она отправила им теплый привет с райских островов и горячее фото в купальнике каре без пуш-ап.

«Новый год — это всегда надежда на что-то хорошее. Это мечты о счастье. Это трепетное ожидание, что наступающий год непременно будет лучше предыдущего, а все беды, разочарования и горести останутся в прошлом. Именно в канун Нового года как никогда хочется верить, что все самые сокровенные и безумные желания обязательно сбудутся…» — подписала она кадр.

«Спасибо, Машенька, за теплые слова!», «Все бы такие снегурочки были!», «Вот красоточка какая, спасибо большое», «Снегурочка, а у тебя есть Дед Мороз?» — прокомментировали фото пользователи Сети.

Смотрите также