Елизавета Туктамышева назвала бывшего возлюбленного своей главной сложностью в жизни

Фигуристы встречались на протяжении пяти лет, но в этом году решили прекратить свои отношения.

Чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева в сторис Instagram ответила на вопросы своих подписчиков. Один из них поинтересовался, что в ее жизни самое сложное. Звезда кратко ответила: «Андрей Лазукин».

Отметим, что роман 24-летней Туктамышевой и Лазукина длился пять лет. В начале 2020 года пара приняла решение поставить точку в отношениях. Позже звезда фигурного катания отмечала, что ее сердце абсолютно свободно и она готова к новым отношениям.

В этом году Елизавета Туктамышева к удивлению многих смогла выиграть этап Гран-при. А вот на чемпионате страны в Челябинске она выступила значительно хуже, заняв лишь скромное шестое место. Позже Туктамышева отмечала, что сделала все возможное для победы.

В следующем году спортсменка предпримет попытку отобраться на Олимпиаду в Токио. Правда, сделать это будет крайне непросто. У нее очень сильные соперницы, которые значительно моложе ее и обладают сложнейшим каскадом прыжков.

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