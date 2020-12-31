«Зайчута, с Новым годом!»: подруга Началовой в шубе-безрукавке посетила могилу артистки

Близкая подруга Юлии Началовой Елена Метлюк обнародовала в своем Instagram снимок с Троекуровского кладбища.

Блондинка в шубе-безрукавке навестила могилу безвременно ушедшей из жизни певицы и по традициям современности устроила на ней небольшую фотосессию. Девушка позировала с корзиной цветов в руках перед объективом фотокамеры, грустно взирая на портрет артистки.

«Зайчута, с Новым годом!» — подписала она кадр в личном блоге.

Многие фолловеры Елены сочли этот поступок довольно трогательным и похвалили ее за то, что она чтит память приятельницы.

«Вот это настоящая подруга», «Молодец, спасибо, что не забываете! Настоящий преданный друг», «Боже мой, как это трогательно! Спасибо вам за память и верность! Вы отличная подруга и прекрасный человек!», «Лена, спасибо, что и нам даете возможность как будто навестить Юлю!» — прокомментировали пользователи Сети.

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