Рок-звезда: Подольская показала, какой номер приготовил Деду Морозу старший сын от Преснякова

В семье Натальи Подольской и Владимира Преснякова все готово ко встрече Нового года. Чтобы праздничное настроение окончательно постигло всех домочадцев, звезды пригласили Снегурочку и Деда Мороза для детей.

Племянницы Подольской нарядились Лисой и Снежинкой, а старший сынок певицы и музыканта, пятилетний Артемий – в Робота. И вместо стихотворения он подготовил Деду Морозу танец. Мальчик долго его готовил, репетировал и теперь без всякого стеснения «отжег» под звуки рока.

«Не, ну а как…» — намекнула, что от осинки не родятся апельсинки, Подольская.

После чего ребятишки поиграли с добрым волшебником и его юной помощницей в подвижные игры и получили новогодние подарки.

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А в этом время сестра-двойняшка Натальи Подольской Юлиана нянчилась с двухмесячным крохой Ванечкой.

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