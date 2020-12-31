Стильная малышка: Лиза Галкина в спортивном костюме запечатлелась в замке родителей

Семь лет назад Алла Пугачева и Максим Галкин стали родителями двойняшек. Лиза и Гарри в этом году впервые пошли в школу и каждый день радуют родителей своими успехами и талантами. Они играют на фортепиано в четыре руки, поют песни, на иностранных языках в том числе. Неудивительно, что у малышей уже есть сотни тысяч фанатов в Instagram. На одном из них появилось фото Лизы. Девочка позировала в замке родителей, нарядившись в спортивный костюм и цветной топ, а волосы заплела в косу.

«Ты удивительная девочка и очень хорошо поешь и танцуешь! Желаю тебе в следующем году успешно учиться и продолжать осваивать интересующие тебя вопросы!», — писали пользователи Сети.

Напомним, что Примадонна и Максим Галкин связали себя узами брака в 2011 году. Для артистки этот брак стал пятым, а для юмориста – первым. Также у Примадонны есть взрослая дочь – 49-летняя Кристина Орбакайте и трое внуков.

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