«Ты настоящее чудо в нашей жизни»: Гаврилова показала подросшую дочку от Агаларова

Под Новый год двойной праздник отмечают в семье Эмина Агаларова и Алены Гавриловой. Несмотря на то, что пара уже не вместе, их общей дочке Афине 31 декабря исполняется два годика.

Мама запечатлела именинницу возле новогодней елочки. Она нарядила кроху в милое красное платьице с пышной юбкой и белым воротничком, а в качестве прически выбрала два хвостика с бантиками.

«Моя жизнь! Моя Афина! Ты не случайно выбрала этот день, я знаю! Ты настоящее чудо в нашей жизни! Здоровья тебе моя маленькая девочка, мирного неба над головой», — поздравила мама дочку.

Сама Гаврилова облачилась в легкое шелковое платье и вместе с дочерью стала распаковывать подарки.

Напомним, что Эмин Агаларов и Алена Гаврилова были вместе с 2018 года. Минувшим летом их союз распался. У азербайджанского бизнесмена есть трое детей от предыдущего брака, а у модели — 13-летний сын Рустам.

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