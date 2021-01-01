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Зимний шик: Климова в шубе в пол как у Барановской предстала возле новогодней елки

Российские звезды не собираются до конца отказываться от натурального меха.

Зимний шик: Климова в шубе в пол как у Барановской предстала возле новогодней елки
Екатерина Климова. Фото: Global look press.

Юлия Барановская еще в начале зимы появлялась на улицах Москвы в трендовом пальто-халате. Однако с приходом холодов она облачилась в теплые меха. Звезда выбрала натуральную шубу в пол, в которой отметилась на недавнем светском рауте в столице.

Юлия Барановская с подругой.
Юлия Барановская с подругой. Фото: instagram.com/baranovskaya_tv/

Очень похожую модель приобрела и актриса Екатерина Климова. В силуэтном черном маленьком платье в духе Шанель, украшенным ремнем с серебристой пряжкой и с мехами через плечо она запечатлелась возле новогодней елки. Своим видом она напомнила некоторым своим поклонникам знаменитую зимнюю сказочную героиню, а кое-то просто отметил роскошь и стиль этого образа.

Екатерина Климова
Екатерина Климова. Фото: instagram.com/p/CJbkaV6FtBI/

«Ты настоящая красавица, снегурочка, с Новым годом!», «Ух ты, какая снегурочка, умереть — не встать, с наступающим!», «Восхитительная!», «Шикарная женщина», «Ну чистая звезда!» — прокомментировали снимок фолловеры.

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