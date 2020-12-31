«Узнав, что Армен Борисович умер, проворчала»: медсестра о реакции Власовой на смерть Джигарханяна

Как отметила женщина, вторая жена актера не приехала в больницу после смерти любимого мужа.

Медсестра клиники, в которой умер народный артист Армен Джигарханян, раскрыла шокирующие факты о смерти звезды. Оказалось, что в больницу он поступил сильно похудевшим. Весил всего 67 килограммов. В последние дни жизни народный артист уже не ел и не пил. Он только все время спал.

В день смерти в отделение приехала сиделка Джигарханяна. Медсестра спросила, как себя чувствует его вторая жена Татьяна Власова. Сиделка ответила, что Татьяна Сергеевна только проснулась.

«Узнав, что Армен Борисович умер, проворчала, почему ее раньше не разбудили и не сказали об этом. И все. Она не приехала. И когда он жив был, ни разу не приехала. Ее обязательно бы пустили. У нас родственники находятся возле своих тяжелых родных не по регламенту, а сколько хотят».

Медсестра больницы

Напомним, что на момент смерти народному артисту Армену Джигарханяну было 85 лет. Утверждалось, что за ним всегда присматривала вторая жена Татьяна Власова. Впрочем, теперь в этом есть определенные сомнения, сообщает «Комсомольская правда».

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