«Спросила, какой год. Он сказал: «1987-й»: медсестра клиники рассказала о муках Джигарханяна перед смертью

Как отметила женщина, никто из близких актера в последние дни жизни его не навещал.

Медсестра клиники, где умер народный артист Армен Джигарханян, рассказала о его последних днях. По ее словам, артист поступил в больницу в крайне запущенном состоянии. При этом он понимал, кто он и как его зовут, но вот кто его окружает — не отражал.

«Я спросила его, какой сейчас год. Он сказал: «1987-й». Он был дезориентирован в пространстве и во времени, не понимал, почему его сюда привезли, говорил: «Отойдите все от меня». Медсестра клиники

Как отметила медсестра, вторая жена актера Татьяна Власова его ни разу не навестила. Она вообще не знает, кто эта женщина. По словам медсестры, Джигарханян регулярно последние три года поступал на лечение в больницу. Власовой она никогда не видела. Перед смертью актер поступил в клинику в крайне запущенном состоянии. Он был небрит, немыт, нестрижен. Врачи не могли никак размочить у него на теле запекшиеся корки, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Армен Джигарханян умер в возрасте 85 лет. Последние годы, по официальной информации, за ним ухаживала вторая жена Татьяна Власова.

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