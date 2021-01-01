До свидания, спортивный стиль: Niletto сменил имидж, представ в образе итальянца

«Вечерний Ургант» на Первом канале выпустила специальное новогоднее шоу, в котором молодые эстрадные музыканты исполнили свои хиты на итальянском языке.

В их числе оказались Клава Кока и Niletto, чья песня «Краш» стала хитом этого лета. 24-летняя девушка предстала на сцене в вечернем длинном черном платье с мятным боа. А ее 29-летний партнер и вовсе кардинально сменил имидж.

Вместо привычного спортивного костюма на Даниле Прыткове оказалась яркая канареечная рубаха с цветочным принтом и винтажные солнцезащитные очки. А на голове красовалась пышная прическа с густой челкой, а не знакомая все шапочка. И только один элемент выдавал в артисте знакомого всем «Любимку» — это заправленные в носки брюки. Певцы исполнили свой совместный хит в ретро-манере.

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