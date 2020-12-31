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Дженнифер Лопес проехалась в метро в небесно-голубом платье из летящего фатина

Свой образ голливудская звезда дополнила жакетом с «золотым» орнаментом.

Дженнифер Лопес проехалась в метро в небесно-голубом платье из летящего фатина
Дженнифер Лопес. Фото: www.instagram.com/jlo/

51-летняя Дженнифер Лопес остается в отличной форме и радует своих поклонников красивыми образами и нестандартным поведением. Накануне Нового года звезда отметилась в метро, примерив праздничный аутфит.

Артистка облачилась в небесно-голубое платье с пышной юбкой из летящего фатина, сочетав его с черным жакетом с гиперболизированными плечами, и украшенным золотым орнаментом. В тон его принту она примерила сразу несколько цепей. На ногах у Джей Ло оказались лакированные ботфорты.

«Однажды!» — подписала она снимок в личном блоге.

«Великолепная!», «Восхитительная королева!», «Неподражаемая Дженнифер, восторгаюсь вами бесконечно!» — отреагировали на пост ее фолловеры.

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