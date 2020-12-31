«Пришла звезда мирового балета!»: Рудковская похвасталась высокими гостями на шоу Плющенко

Яна Рудковская является соорганизатором и продюсером ледовых шоу своего мужа Евгения Плющенко. Вместе с олимпийским чемпионом светская львица представила публике в этом году шоу «Лебединое озеро». Накануне состоялась премьера балета.

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Рудковская отметила, что в зале был полный аншлаг. Разумеется, при разрешенных 25% от зала — все места были заполнены. Пришли на шоу в качестве зрителей даже знаменитости. И жена Плющенко поспешила запечатлеть на фото это событие.

«Тот случай, когда на нашу 25-процентную премьеру пришла звезда мирового балета Сергей Полунин и поп-король Филипп Киркоров», — не без гордости подчеркнула светская львица.

К слову, у Полунина в этот вечер на льду выступила жена и он пришел поддержать ее. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Елена Ильиных заменила Аделину Сотникову в роли Белого Лебедя.

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