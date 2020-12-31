«Полностью поменял мою жизнь»: Тимати рассказал, каким для него выдался 2020 год

За считанные часы до Нового года кто-то спешит за подарками, как Кристина Асмус, кто-то начинает хлопотать на кухне, как Маргарита Симоньян, а некоторые начинают подводить итоги уходящего 2020-го.

Рэпер Тимати, настоящее имя которого — Тимур Юнусов, у себя в Instagram с самого утра 31 декабря задумался: а каким стал 2020-й лично для него? Музыкант признался, что ему грех жаловаться.

«2020-й был просто незабываемым. Он полностью поменял мою жизнь. Поэтому и запомнится, навсегда как «особенный», — отметил рэпер.

Тимати признал: все то, что произошло за эти 12 месяцев, выпало на его долю неслучайно. И он подчеркнул, что усвоил жизненные уроки.

Напомним, одним из главных событий в жизни рэпера стало расставание с матерью его единственного сына, моделью Анастасией Решетовой. До сих пор поклонники не могут поверить, что звезды уже не вместе.

Кстати, еще одна новость года, связанная с Тимати, — это то, что музыкант стал героем очередного сезона шоу «Холостяк» на ТНТ. Съемки уже завершены, премьера состоится будущей весной.

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