Праздник начался: 70-летняя Бабкина «отожгла» с коллективом своего театра

70-летняя Надежда Бабкина не перестает удивлять своим задором и энергией. Звезда полна оптимизма и щедро делится им со всеми вокруг. Накануне Нового года артистка собралась с коллективом своего театра, чтобы отметить приближение 2021-го.

Бабкина заметила, что это уже традиция — открывать серию праздничных встреч посиделками с коллективом. Вместе с артистками Надежда Георгиевна повеселилась от души, как это умеет только она.

Ранее Надежда Бабкина показала, какую елку они всей семьей установили дома. Главное, подчеркнула артистка, чтобы в процесс оформления символа Нового года были вовлечены все родные.

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