Леди в шляпе: Зиверт по совету Васильева сочетала несколько оттенков красного в одном образе

Команда «Вечернего Урганта» на Первом канале выпустила для россиян специальное новогоднее шоу. На сцене встретились молодые звезды, исполнившие итальянские песни.
Юлия Зиверт выбрала для выступления яркий стайл со шляпой, в котором соединила разные оттенки красного. Недавно в одном из выпусков «Модного приговора» об этом трендовом направлении высказывался Александр Васильев. По словам фэшн-эксперта, сейчас модно сочетать тона розового, красного, оранжевого, бордового и карамельного.
Однако это вовсе не изобретение сегодняшнего дня. Впервые модели с таким цветовым решением выпустил Кристиан Лакруа в начале 90-х. До этого данные тона считались взаимоисключающими.