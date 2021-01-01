Леди в шляпе: Зиверт по совету Васильева сочетала несколько оттенков красного в одном образе

В стильном наряде певица отметилась на Первом канале.

Команда «Вечернего Урганта» на Первом канале выпустила для россиян специальное новогоднее шоу. На сцене встретились молодые звезды, исполнившие итальянские песни.

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Юлия Зиверт выбрала для выступления яркий стайл со шляпой, в котором соединила разные оттенки красного. Недавно в одном из выпусков «Модного приговора» об этом трендовом направлении высказывался Александр Васильев. По словам фэшн-эксперта, сейчас модно сочетать тона розового, красного, оранжевого, бордового и карамельного.

Однако это вовсе не изобретение сегодняшнего дня. Впервые модели с таким цветовым решением выпустил Кристиан Лакруа в начале 90-х. До этого данные тона считались взаимоисключающими.

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