Словно невеста: Костенко в белоснежном пышном платье-бюстье вышла в свет с Тарасовым

Модель и футболист отдыхают на Мальдивах.

26-летняя модель Анастасия Костенко с мужем, 33-летним футболистом Дмитрием Тарасовым, решили завершить 2020-й год красиво. Пара вместе с двумя дочками-погодками улетела в долгожданный отпуск на Мальдивы.

Накануне муж с женой отправились на пляжную вечеринку. Для выхода в свет Костенко облачилась в пышное платье-бюстье, оголив изящные ключицы и хрупкие плечи. Взявшись за руки, девушка с мужем позировали для фото.

«Настя, вы прекрасны!!», «Какая она красотка…кукла барби», «Какое платье шикарное!!», «Словно снова невеста», «Королева, Настенька, очень красивая», «Шикарное фото», — пишут в комментариях поклонники, не скрывая эмоций.

Кстати, где-то по соседству отдыхает другая счастливая пара – певица Ольга Бузова и Давид Манукян прилетели на Мальдивы буквально накануне.

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