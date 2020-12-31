«К пляжу готова»: жена Цекало в купальнике засветила пышную грудь

Шоумен, телеведущий и продюсер Александр Цекало с молодой женой-моделью Дариной Эрвин встречают Новый год на побережье океана. Пара, проживающая в Беверли-Хиллз, отпраздновала Рождество, нарядив елочку 25 декабря, и улетела в теплые края.

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Наслаждаясь отпуском и обществом друг друга, 59-летний Цекало и 29-Эрвин проводят целые дни на пляже. Девушка пока не может похвастаться бронзовым загаром, зато ей есть что засветить в бикини. Она запечатлелась на селфи в лифе и парео, заметив:

«К пляжу готова», — гласит надпись на снимке.

При этом поклонникам на фотографии в первую очередь бросается в глаза пышная грудь жгучей брюнетки.

Напомним, Цекало и Эрвин стали встречаться в 2018 году. Пикантность ситуации придавал брак продюсера с Викторией Галушкой, сестрой Веры Брежневой. От этого союза у шоумена появилось двое детей. Но наличие наследников не стало препятствием к новому браку – в начале 2019 года Цекало и Эрвин поженились.

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