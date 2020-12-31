Стильная вокалистка: Лиза Галкина в джинсовой куртке зачитала рэп про маму

Талантливая дочка Аллы Пугачевой и Максима Галкина талантлива во всем.

Семилетняя Лиза Галкина растет настоящей выдумщицей. Девочка подходит к любому делу или вопросу с невероятной фантазией. Например, свои рисунки дочка Пугачевой решила собрать в «выставочном зале», для этого в одном из помещений замка они с братом Гарри организовали целый вернисаж, куда пригласили родителей на экскурсию.

Помимо художественного таланта, девочка обладает и музыкальными способностями – играет на фортепиано и поет. А недавно он сочинила рэп. Который поспешила представить родителям. В песне девочка поведала о маме.

«Сегодня я вышла на улицу, и кто-то мне звонил. И я ответила ему. А это оказалась мама. Она сказала, что она не приедет сегодня ночью…», — зачитала свой рэп Лиза.

Девочка при этом характерно двигалась – как настоящий рэпер. Для съемок она облачилась в джинсовую куртку поверх полосатого свитера. Оператором клипа выступил Гарри Галкин.

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