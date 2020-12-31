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Грация: Полина Гагарина в платье-бюстье фасона годе появилась на финале «Голоса»

Певица выбрала вечерний наряд в пол.

Грация: Полина Гагарина в платье-бюстье фасона годе появилась на финале «Голоса»
Полина Гагарина. Фото: Global Look Press

На Первом канале завершился телепроект «Голос». В девятом сезоне наставниками стали Полина Гагарина, Сергей Шнуров, Василий Вакуленко, известный как рэпер Баста, и Валерий Сюткин. На финишной прямой звезды со своими подопечными вышли исполнить дуэтом свои песни.

Полина Гагарина для финального выхода облачилась в изящное вечернее платье. Звезда выбрала черное платье-бюстье фасона годе, или «рыбка», подчеркнувшее стройную фигуру и грациозность красавицы. Девушка вместе со своей подопечной-финалисткой Яной Габбасовой исполнила песню «Зима», увидевшую свет совсем недавно.

Кстати, Гагарина не смогла сдержать эмоций во время выступления своего коллеги-оппонента Расты. Рэпер с подопечным Василием Пасечником исполнил песню «Закон сансары», и Полина расплакалась.

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