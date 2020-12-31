«Хватаются за любую возможность где-нибудь спеть»: Нагиев на финале «Голоса» объяснил появление наставников на сцене

Девятый сезон вокального шоу «Голос» на Первом канале завершился грандиозным финалом. Он проходил в несколько этапов. Сначала четверо лучших участников проекта вышли на сцену вместе со своими наставниками. Каждый из ребят исполнил песню своего куратора. Напомним, в этом сезоне красные кресла заняли Полина Гагарина, Сергей Шнуров, рэпер Баста и Валерий Сюткин.

Представляя дуэты, ведущий проекта Дмитрий Нагиев не удержался, чтобы не поддеть звезд. Объясняя правила финала, он отметил:

«В первом этапе наставники выйдут на амбразуру и поддержат своих подопечных на сцене. В этом году они хватаются за любую возможность где-нибудь спеть».

При этом позже «досталось» персонально Басте. Подводя итог выступлений его подопечного, который занял четвертое место, Нагиев пошутил:

«Обратите внимание, как за эти несколько месяцев они стали похожи. Как-будто Васю Вакуленко постирали в горячей воде и родился Василий Пасечник», — произнес Нагиев.

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