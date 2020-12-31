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«Самый лучший кавалер у меня»: сестра Подольской понянчилась с двухмесячным сыном певицы

Малыш Ванечка готовится встретить первый в своей жизни Новый год.

«Самый лучший кавалер у меня»: сестра Подольской понянчилась с двухмесячным сыном певицы
Наталья Подольская с сыном. Фото: instagram.com/yuliana_pod/

Пополнение в семье Натальи Подольской и Владимира Преснякова произошло в октябре. Аист принес звездам еще одного сына, которого назвали Иваном. Мальчик растет не по дням, а по часам, отрастил длинную рыжую шевелюру и, по мнению родных, очень похож на старшего сына Преснякова Никиту.

Накануне певица с мужем устроили детям праздник – пригласили Деда Мороза и Снегурочку. В гости к ним пришла сестра-двойняшка Подольской Юлиана с дочками, и ребята от души порезвились с добрым волшебником и его помощницей. Старший сын Натальи от Преснякова, 5-летний Артемий подготовил танец для Дедушка и отжег на радость всем.

 

А пока большие детки развлекались, самому маленькому компанию составила тетя. Юлиана призналась своим подписчикам:

«Самый лучший кавалер у меня сегодня», — подписала фото Юлиана.

Юлиана Подольская с племянником Ваней
Юлиана Подольская с племянником Ваней. Фото: instagram.com/yuliana_pod/

Малыш лежал на ручках у тети. Она положила младенца так, чтобы не были видно личика. Но тем не менее, на фото заметно, как уже подрос самый младший Пресняков.

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дети звездИван ПресняковНаталья ПодольскаяПодольская новостиЮлиана Подольская