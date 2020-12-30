«Будьте людьми, любите друг друга»: на ТНТ вышел последний эфир шоу «Дом-2»

В середине декабря стало известно о том, что «Дом-2» — легендарный проект с почти семнадцатилетней историей, закрывается. Тогда же было анонсировано, что 30 декабря канал ТНТ покажет финальный эфир реалити-шоу.



Его назвали «Новогодним балом на «Доме-2». Последнее шоу получилось невероятно красочным, красивым и трогательным. У многих присутствующих участников во время шоу глаза были, что называется, «на мокром месте».

На финальный эфир были приглашены культовые участники «Дома-2» прошлых лет – Роман Третьяков, Ольга Солнце, Дарья Пынзарь, Никита Кузнецов, Саша Артемова, Вика Боня вышла на связь со студией проекта с юга Франции.

Героям телестройки вручались призы в различных номинациях за достижения на проекте в уходящем году. Церемонию «разбавляли» выступления действующих участников телестройки. Публику «зажгли» Алина Галимова, Федор Стрелков, Кристина Бухынбалтэ, Марсиага, Максим Моргенштерн, а в финале бала выступила Ольга Бузова со своим хитом «Танцуй под Бузову».

Ведущая проекта Ксения Бородина со слезами на глазах назвала «Дом-2» своим вторым домом и призналась, что никогда не воспринимала проект как работу.

«Спасибо, что выносили мой несносный характер. Я вас всех очень люблю, — сказала Ксения Бородина, обращаясь к участникам «Дома-2». — У меня не было, и нет любимчиков. Поколения меняются. Раньше были одни пары, теперь — другие. Вы ничуть не хуже тех, кто был на проекте раньше вас. Что бы ни говорили про «Дом-2», ни один человек не остался равнодушным к проекту. Это машина, которая сделала много чего хорошего, создала огромное количество пар, люди любят друг друга, здесь они получили бесценный опыт».

Ольга Орлова вслед за Ксенией Бородиной подтвердила, что для нее и всех ведущих проект был родным домом.

«Мы очень старались быть полезными и нужными каждому, кто был и остается участником проекта, — отметила Ольга Орлова. — Надеюсь, что мы внесли в вашу жизнь что-то хорошее. Будьте людьми, любите друг друга и помните, что только добро, только любовь спасут этот мир».

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