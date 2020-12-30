«Сильно ухудшилось самочувствие»: Любовь Успенская рассказала о болезни

Исполнительница шансона, 66-летняя Любовь Успенская под занавес года заболела. Звезда рассказала, что несколько дней назад у нее резко ухудшилось самочувствие, поднялась высокая температура.

«На днях у меня сильно ухудшилось самочувствие. Я буквально слегла с температурой и не знала, как быть и что предпринять, чтобы хоть как-то улучшить свое состояние», — поделилась Любовь Успенская в Instagram.

Певица заподозрила у себя коронавирус и сдала тест, он показал отрицательный результат. Это вселило оптимизм. Сейчас Любовь Успенская чувствует себя гораздо лучше и даже готовится принимать в своем доме гостей. Вокалистка находится в предвкушении скорого праздника.

«Совсем скоро мой дом наполнится смехом, и в него войдут мои самые близкие и любимые люди», — добавила Любовь Успенская.

Примечательно, что пост с рассказом о болезни певица сопроводила снимком, на котором выглядит просто роскошно. Кружевное платье, норковая шубка, кокетливо приспущенная на плече…

«Слава богу, рады за вас! Любочка, не болейте», «Шикарная и любимая», «Королева шансона! Мы вас любим, крепкого здоровья вам в новом году и железных нервов», — поддержали Любовь Успенскую ее фанаты.

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