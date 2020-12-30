«Я этого не исключаю»: Лариса Долина отреагировала на слухи о новом романе

Певица Лариса Долина в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» ответила на вопрос ведущей, есть ли сейчас в ее жизни мужчина. Как отметила Довлатова, на «Золотом граммофоне» певица стала главной звездой. Она прекрасно выглядела на мероприятии в свои 65 лет.

«И это тоже может быть вполне. Я этого не исключаю. Отсюда и такой мой внешний вид. У нас профессия такая. Встречают по одежке. Я давно хотела заняться собой. Я никак не могла встать на ноги и начать преображение. Потом сдала кровь. Мне сказали, что можно есть, а что нельзя». Лариса Долина

Как заметила певица, те мужчины, которые ее окружают, всегда ее радуют. «Это, например, мои танцоры. С ними играть одно удовольствие. А вообще у меня много друзей-мужчин, которые меня всегда поддерживают. Кого-то одного выделить даже не могу. Особенно мне близки, конечно, мои девочки. Пандемия дала понять, что они главное мое достояние. Внучка на моих глазах растет. Она уже носит мою обувь, коньки мои забрала», — сказала исполнительница.

Ранее стало известно, что Лариса Долина рассталась со своим третьим мужем концертным директором Ильей Спицыным. Вместе они были двадцать лет.

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