«Не кидайте в меня камни»: Саша Савельева объяснила, почему считает уходящий год хорошим

Экс-солистка группы «Фабрика» Саша Савельева выступила с неожиданным признанием. В пику общепринятому мнению о том, что уходящий 2020 год был очень тяжелым, вокалистка заявила, что не считает его таким уж плохим.

В Instagram певица заявила, что 2020 ей понравился, и объяснила, почему.

«Только не кидайте в меня камни, — попросила Саша Савельева фанатов. — Просто я посмотрела на него с другой стороны».

Саша уверена, что этот год дал всем возможность больше общаться с близкими, подарил шанс заняться саморазвитием. Певица добавила, что у нее было много времени для творчества, без гонки и ненужного волнения.

В финале поста Саша Савельева пожелала всем здоровья и поблагодарила врачей за их самоотверженную работу.

«Я хочу поблагодарить врачей всего мира, которые каждую секунду борются за жизнь людей. И, конечно, я тоже мечтаю, чтобы 1 января стало все по-старому или даже лучше», — заключила Саша Савельева.

Смотрите также