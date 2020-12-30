Адвокат оценила перспективы стать наследником Виторгана в случае предоставления им биоматериала

Адвокат Жанна Маргулис в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro оценила перспективы стать наследниками актера Эммануила Виторгана тех, кто воспользуется его странным предложением. Ранее он заявил, что готов предоставить свой биоматериал бездетным семьям.

«Если будет использоваться биоматериал в качестве донорского с заключением договора при участии медицинского учреждения (медучреждение должно иметь лицензию для проведения ЭКО), то получить наследство невозможно. Потому что при ЭКО родителями прописываются лица, с которыми заключен договор на проведение процедуры. Родителем не может быть донор. Соответственно, ребенок имеет право претендовать на наследство родителей, но не доноров. Но, если не заключать договор или, если процесс зачатия будет естественным, тогда женщина может обратиться в суд, установить отцовство и взыскать алименты. В дальнейшем ребенок сможет претендовать и на наследство».

Жанна Маргулис

Маргулис обратила внимание на еще один важный момент. «Стоит отметить, что слова Млодик и Виторгана не имеют под собой реальную почву, так как согласно «Закону об охране здоровья РФ» донорами могут быть лица от 18 до 35 лет. Соответственно они не проходят возрастной барьер, установленный законом», — заметила юрист.

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Напомним, что у 81-летнего Виторгана и его 62 летней жены есть двое маленьких детей. Одной из дочек два годика, а второй и вовсе годик.

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