«Спасибо, что присоединились»: Леонид Барац из «Квартета И» впервые показал маленького сына

Актер считает уходящий год очень счастливым для себя и своей семьи.

Звезда популярного творческого коллектива «Квартет И» Леонид Барац в октябре этого года в третий раз стал папой.

У артиста и его жены Анны Моисеевой родился сын. В начале января наследнику пары исполнится три месяца. А в канун Нового года Леонид Барац решил сделать подарок своим поклонникам — он представил им своего сына.

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Артист записал коротенький, но невероятно милый видеоролик с участием малыша и поделился им в Instagram.

«2020 мне есть за что говорить спасибо. Анна Моисеева, спасибо! Марк Леонидович, здравствуйте и спасибо, что вы к нам присоединились!» — написал под видео счастливый молодой отец.

Знакомые и поклонники Леонида Бараца тут же принялись поздравлять его с прекрасным событием уходящего года.

«Поздравляю от всей души», «Ангелочек. Пусть у вас все будет хорошо», «Леша, много счастья малышу и всей твоей семье», «Знаешь, Леш, по-моему, это лучшее, что есть в наше время!», «Какой ангелочек! Здоровья малышу и спокойных ночей родителям, насколько это возможно», — высказываются в Сети.

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