«Растопитель» женских сердец»: певица Натали поделилась редким фото со Стасом Михайловым

Две звезды случайно встретились в гостях у модельера, создающего концертные костюмы.

О прекрасном свидании, которое ей под занавес подарил уходящий год, рассказала в Instagram певица Натали.

Накануне она посетила дизайнера Владимира Середина, которому доверяют создание своих концертных образов многие знаменитости, включая Софию Ротару, Николая Баскова, Ирину Аллегрову, Стаса Михайлова и саму Натали.

В мастерской модельера певица встретилась со своим коллегой по поп-сцене Стасом Михайловым. Она была настолько вдохновлена неожиданным рандеву, что решила сделать фото на память с известным вокалистом и поделиться им со своей аудиторией в Instagram.

«Известный и чудесный «растопитель» женских сердец Стас Михайлов, — презентовала Натали вокалиста. — Стаса случайно застала на примерке костюма сногсшибательного цвета».

Примечательно, что в мастерскую известного дизайнера костюмов Натали пришла в красивом кружевном платье. Стас Михайлов же отдал предпочтение спортивному стилю.

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