«Мия не любит перелеты»: Исхаков объяснил, почему запретил дочке улететь на отдых с мамой

Бывший муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков прокомментировал свой запрет на выезд дочери Мии за границу. Напомним, что певица хотела отдохнуть с малышкой на Занзибаре сразу после встречи Нового года, но узнала, что она не может вывезти из страны девочку из-за экс-супруга, который имеет законное право не выпускать свою наследницу за пределы России.

В личном блоге фотограф сообщил, что его уже второй день одолевают вопросами журналисты, и только поэтому он вынужден публично пояснить свою позицию. Мужчина заметил — его никто не поставил в известность, что его родная дочь улетает за границу, это обескуражило и удивило его. О том, что Полина собирается отдохнуть с его дочкой он узнал от «третьих лиц».

«Я отправил официальный запрос, в котором просил уточнить, в сопровождении кого, в каком составе, в какую страну, каким видом транспорта и на какой период времени наша дочь улетает. Ответа я не получил. Мия не любит и не очень хорошо переносит длительные перелеты, и всем членам семьи это прекрасно известно», — прокомментировал он.

Но и это еще не все. Дмитрию, похоже, не очень понравилась компания, в которой может оказаться девочка на отдыхе. «Слухи ходят очень разные, и я опасаюсь, что в поездке их собирается сопровождать человек, статус которого мне совершенно не ясен. А вы бы отпустили своего маленького ребенка с совершенно посторонним человеком?» — сказал Исхаков.

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