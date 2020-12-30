«Я не очень хорошо вижу»: на известного стилиста Руслана Громова совершено нападение

Стилист и фотопродюсер Руслан Громов рассказал в интервью Teleprogramma.pro о жутком ЧП, которое случилось с ним накануне поздно вечером. Руслан возвращался домой после предновогоднего шопинга в одном из торговых центров Москвы.

У метро молодой человек вызвал такси, чтобы не нести тяжелые пакеты. Не дождавшись машину, он решил идти домой пешком. До дома оставалось совсем немного, когда Руслана Громова вдруг окружили трое незнакомцев. Они попросили у молодого человека закурить, и почти в ту же секунду прыснули ему в лицо перцовым баллончиком.

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«Потом меня повалили на снег, попытались забрать телефон, — поделился Руслан Громов с Teleprogramma.pro. — Я его удерживал, пытаясь дать отпор. Они брызнули мне в лицо еще два раза. Благо, на мне были очки и капюшон, которые хоть как-то защитили. Все это длилось примерно две минуты, потом они забрали мои сумку и пакеты с подарками и скрылись. Телефон я сумел отстоять».

Руслан прибежал домой, начал промывать лицо и глаза. В это время его жена заблокировала карты и вызвала полицию.

«До четырех утра меня опрашивали, полицейские отсмотрели камеры от метро до дома. В травмпункте сказали, что у меня повреждена слизистая глаза. Пока я не очень хорошо вижу, но верю, что все будет хорошо. Ущерб составил более 90 тысяч рублей. Сейчас полиция ищет нападавших. Есть шанс, что они будут найдены, так как попали на камеры видеонаблюдения», — рассказал Руслан Громов Teleprogramma.pro.

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