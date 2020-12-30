Александра Пахмутова и Николай Добронравов проведут Новый год в больнице

Вся страна следит за состоянием супругов Александры Пахмутовой и Николая Добронравова. На днях они попали в больницу с коронавирусом. И, похоже, Новый год легендарные композитор и поэт проведут там же – в Центральной клинической больницы Управления делами президента. Но главное, чтобы они выздоровели.

Говорят, они до сих пор находятся в «красной зоне», но состояние их стабильное.

«Опасений их состояние не вызывает. Они стабильны. Температура в пределах нормы: у Александры Николаевны держится 36,6, у Добронравова – 36,7, — цитирует своего источника в медицинских кругах портал ФАН. – Подключать к аппарату ИВЛ нет необходимости»

Однако, добавили, что о выписке пока говорить не приходится. Так что пока они останутся под наблюдением врачей.

Напомним, Пахмутова и Добронравов заразились коронавирусом в частной клинике в Барвихе, где они проходили обследование. Так, как они находятся оба в зоне риска (Александре Пахмутовой 91 год, а Николаю Добронравову – 92) их сразу же госпитализировали.

Накануне заболевания пара прошла полное обследование в частной клинике. За медобследование супруги заплатили 400 тысяч рублей, пишет сайт Актуальные новости.