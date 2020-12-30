Влад Сташевский впервые за 20 лет увиделся с сыном от первого брака

Даниилу уже 22 года, и он учится на продюсерском факультете ВГИКа.

Музыкант Влад Сташевский впервые за последние 20 лет увиделся со своим сыном Даниилом, который был рожден в его первом браке. Молодому человеку уже 22 года, и он учится на продюсерском факультете ВГИКа.

Отметим, что недавно на съемках шоу «Суперстар» на канале НТВ Влад Сташевский на всю страну заявил, что его угнетает потеря связи с наследником. Он отмечал, что пора забыть былые обиды и попробовать наладить отношения. Как отметила мать молодого человека Ольга, в один из дней Сташевский набрал номер сына, и они встретились.

«Сын познакомился с нынешней женой Влада и со своим сводным братом. Я думаю, это замечательно и очень позитивно для всех». Бывшая жена Влада Сташевского

Напомним, что первая жена Влада Сташевского Ольга — дочь крупного бизнесмена Владимира Алешина. После рождения сына музыкант самоустранился из жизни семьи и никогда не видел наследника. Сейчас Сташевский счастлив в браке с психологом Ириной Мигулей. Супруги воспитывают 12-летнего сына Тимофея, сообщает «СтарХит».

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