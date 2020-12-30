«Они откроют «Дом-3»: Андрей Малахов высказался о закрытии телестройки

Обсуждая свои рейтинговые телешоу, ведущий Андрей Малахов коснулся темы закрытия реалити «Дом-2» и высказался на счет того, какое будущее ждет этот проект.

«Они откроют «Дом-3». Ты же понимаешь, к чему это идет? — рассуждает он в новом выпуске YouTube-шоу «Алена, блин!» — Это просто лежит на поверхности. Это продукт, который приносил главные цифры… (каналу ТНТ, — прим. авт.)»

Известный шоумен не верит, что передача закрылась из-за низких рейтингов. По его мнению, причина кроется в другом.

«Может, кто-то просто увидел свою жену, которая пошла на «Дом-2»?» — со смехом предположил Малахов.

В том же интервью он удивился тому, что его до сих пор ассоциируют с передачей «Пусть говорят», хотя он уже три года не имеет к ней отношения.

Напомним, что в декабре было объявлено, что канал ТНТ закроет шоу «Дом-2», и последний выпуск телестройки выйдет перед Новым годом. Кроме упавших рейтингов, причиной называлась неоправданная дороговизна создания шоу. Сразу же появились слухи, что проект не исчезнет совсем, а переберется на другой канал или уйдет в Интернет.

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