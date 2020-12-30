«Похожа на девочку-подростка»: исхудавшая Бузова запечатлелась в черном бикини с цветочным принтом

На днях Ольга Бузова и Дава выпустили совместный трек «Снежинки». После завершения всех новогодних съемок и «Ледникового периода» артистка со своим возлюбленным решили отдохнуть и отправились на Мальдивы. Специально к отпуску Ольга сделала новую прическу и изменила цвет волос — теперь она носит африканские косички темно-русого оттенка. Моментами отдыха певица как всегда делится в своем Instagram.

«Когда утро действительное доброе», — написала Бузова.

Снимок, на котором Ольга позировала в соломенной шляпе и черном бикини с цветочным принтом, вызвал бурю эмоций среди подписчиков.

«Красотка! Похожа на девочку-подростка! Просто превосходная!» — писали пользователи Сети.

В новогоднюю ночь Бузову можно будет увидеть ведущей концерта на «Муз-ТВ», где компанию ей составил тиктокер Даня Милохин.

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