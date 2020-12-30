«Все стояли, как в штаны наделали»: участник «Дома-2» рассказал о реакции ведущих на закрытие шоу

По его словам, всех звезд проекта вызвали для разговора с руководством в один день.

Бывший участник шоу «Дом-2» пожелавший остаться неизвестным, рассказал о реакции ведущих проекта, когда им всем в один день сообщили, что скандальная телестройка скоро закрывается и не будет выходить на канале ТНТ.

«Насколько я знаю, всех ведущих в один день вызвали, сказали им, что они все уволены, и все стояли, как в штаны наделали».

Бывший участник телестройки

Как отметил мужчина, по его мнению, без работы ведущие все-таки не останутся. Ксения Бородина, как он считает, скорее всего, будет искать пристанища у своих. Она останется работать в структурах «Газпром-Медиа». Возможно, появится не только в эфире ТНТ, но и каких-то других каналов, входящих в крупный холдинг. Не исключено, в частности, ее появление на ТВ-3 и «Пятнице», сообщает «Собеседник».

Ранее стало известно, что ведущие «Дома-2» Ольга Бузова и Ксения Бородина останутся трудиться на канале ТНТ. Шоу «Бородина против Бузовой» продолжит выходить в новом году, хотя его формат претерпит изменения. Обсуждать они будут социальные темы, а не проблематику и личную жизнь участников «Дома-2».

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