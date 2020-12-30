«Усвоил с молоком матери»: Собчак показала сына Платона, который нахваливает себя Деду Морозу

Семь лет назад Ксения Собчак вышла замуж за актера Максима Виторгана, а в 2016 году впервые стала мамой. После развода мальчик остался жить с мамой. В этом году Платону исполнилось уже четыре года. В своем Instagram телеведущая показала, как сын рассказывал о себе Деду Морозу.

«Дорогой Дедушка Мороз! Я занимался, хорошо себя вел. С папой, с мамой, с бабулей хорошо разговаривал, учился, занимался, работал много», — сказал Платон.

Ксения отметила, что хвалить себя – важно.

«Ребенок усвоил с молоком матери – самопиар – это очень важно», — написала Собчак.

Напомним, что в прошлом году Ксения вышла замуж за режиссера Константина Богомолова. В последнее время периодически появляются слухи об интересном положении телеведущей. Но Собчак отрицает все домыслы, периодически примеряя облегающие наряды.

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