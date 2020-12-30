«Дочь в Андрея»: Бурковский и его жена рассказали об увлечениях своих детей

Андрей Бурковский раньше играл в КВН, а теперь стал актером. Многие его знают по сериалу «Кухня», а другие смотрят с ним картину «Доктор Лиза». Обаятельный артист давно женат на девушке по имени Ольга. Они воспитывают девятилетнего сына Максима и семилетнюю дочку Алису. В соцсети актер часто публикует фото с наследниками. Однако в этом году он не смог поехать с ними на море, так как заболел коронавирусом.

В новом интервью Андрей и Ольга рассказали, как успевают работать и воспитывать детей. Они признались, что часто их выручают друзья. При этом жена актера отметила, что супруг хоть и посвящает себя театру и съемкам, всегда готов принять участие в семейных делах. Им удается воспитывать наследников вместе.

«Максим и Алиса сами принимают решения», — отметил Бурковский.

По его словам, малыши хотели собаку. Они отказались от подарков и стали копить деньги на щенка. В итоге им удалось найти мини-хаски в питомнике, который вскоре оказался у них дома. Также Андрей поделился, почему его сын променял хоккей на футбол.

«Занимался нормально, но не особо ему нравилось. Там у него тренер такой был, он на мальчишек орал. И через какое-то время сын говорит: „Пап, я хочу на футбол“. Окей, говорю, давай и на футбол, и на хоккей, а потом выберешь. Ну и когда я увидел, что его выбор осознанный, я смирился и поддержал Макса», — отметил актёр.

Он подчеркнул, что не заставляет наследника быть везде первым и побеждать на соревнованиях. Бурковский отметил, что не видит в сыне будущего Овечкина. Он просто дал ребенку возможность заниматься спортом, а что из этого получится, покажет время. Дочка звезды занимается гимнастикой. По словам Ольги, девочка сама стала садиться на шпагат и тянуться именно к этому виду спорта. Также она ходит на танцы. По словам родителей, малышка очень целеустремленная и ответственная.

«Она в Андрея такая целеустремленная, видимо», — призналась жена артиста, пишет журнал 7days.

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