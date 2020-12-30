«Насильно их никто не заставлял»: Виторган оценил необычную свадьбу бывшей снохи

Актер Эммануил Виторган в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» прокомментировал необычную свадьбу бывшей снохи Ксении Собчак и Константина Богомолова. Напомним, что по задумке молодожены приехали в ЗАГС не на шикарном свадебном белом лимузине, а в катафалке, чем немало удивили гостей.

«Я не присутствовал на свадьбе ребят. Если им хочется такой способ передвижения по жизни и по улице, то дай бог. Если они этого, конечно, хотят. Насильно же их никто не заставлял это делать. Это все их идея. Дай бог, чтобы они были довольны друг другом и жили вместе долго. У них растет замечательный наш внучок Платон. Будем надеяться, что все будет хорошо». Эммануил Виторган

Присутствующая в студии жена актера Ирина Млодик со своей стороны добавила: «Ксюша, между прочим, замечательная мама. Как и Максим, который много времени уделяет детям. Он большой молодец. Ксюша много дает ребенку. Мы относимся к ней с уважением. Наше отношение к ней не изменилось. С Людой, ее мамой, мы общаемся и дружим. Платон пока редко общается с тетями, нашими девочками. Мы не часто встречаемся», — сказала Млодик.

Напомним, что у Ксении Собчак и сына Эммануила Виторгана Максима есть общий сын Платон. Несколько лет назад они расстались.