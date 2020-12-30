«Верьте в силу своей любви»: Королева в объятиях Тарзана показала внушительные формы в красном бикини

В этом году брак Наташи Королевой и Тарзана буквально трещал по швам. Молодая актриса из Краснодара Анастасия Шульженко объявила на всю страну об отношениях с танцором, которые якобы длились много месяцев. Позже Сергей Глушко публично признался в измене, но Королева нашла в себе силы его простить. Сейчас в союзе пары все наладилось, они наслаждаются отдыхом и обществом друга друга. Наташа тем временем в своем Instagram порассуждала на тему отношений.

«Верьте в силу своей любви, в силу веры и надежды, в силу терпения и мудрости. Только это и работа над собой может спасти вас и вашу семью от разрушительных шагов, как мы спасли нашу, несмотря ни на какие попытки разрушить наш союз», — написала Королева.

Недавно супруги приняли участие в съемках реалити-шоу на выживание — «Племя». Они побывали на африканском острове Занзибар.

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