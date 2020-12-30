Млодик и Виторган готовы предоставить свой биоматериал для рождения детей в бездетных семьях

Жена Эммануила Виторгана Ирина Млодик в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» заявила, что они с мужем готовы предоставить свой биоматериал бездетным семьям для рождения детей.

«Я в свое время сильно заболела и мне врачи из онкологии не разрешили рожать. И вот прошло столько лет, и мы это сделали. Врачи разрешили. Наши дети появились на свет. Это главное. Это наша кровь. Это наши дети. Они из нашей яйцеклетки, из сперматозоида».

Ирина Млодик

Как отметила Млодик, они готовы помочь людям, у которых нет своих детей. «Вы знаете, у нас еще остался биоматериал. Вот если бы кому-то нужно было отдать — мы бы отдали. Если у кого-то нет возможности родить, мы готовы. Вот только, чтобы мы не знали. Это так важно, чтобы дети появлялись на свет. Детей должно быть много», — заявила Млодик.

Напомним, что у 58-летней Млодик и Виторгана, которому уже 81 год, за последние годы на свет появились две дочери. Этель сейчас два годика, а ее сестренке Кларе — годик.

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