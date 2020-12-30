Млодик и Виторган готовы предоставить свой биоматериал для рождения детей в бездетных семьях

Жена Эммануила Виторгана Ирина Млодик в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» заявила, что они с мужем готовы предоставить свой биоматериал бездетным семьям для рождения детей.
«Я в свое время сильно заболела и мне врачи из онкологии не разрешили рожать. И вот прошло столько лет, и мы это сделали. Врачи разрешили. Наши дети появились на свет. Это главное. Это наша кровь. Это наши дети. Они из нашей яйцеклетки, из сперматозоида».
Как отметила Млодик, они готовы помочь людям, у которых нет своих детей. «Вы знаете, у нас еще остался биоматериал. Вот если бы кому-то нужно было отдать — мы бы отдали. Если у кого-то нет возможности родить, мы готовы. Вот только, чтобы мы не знали. Это так важно, чтобы дети появлялись на свет. Детей должно быть много», — заявила Млодик.
Напомним, что у 58-летней Млодик и Виторгана, которому уже 81 год, за последние годы на свет появились две дочери. Этель сейчас два годика, а ее сестренке Кларе — годик.