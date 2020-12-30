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«Круассан на тосте»: Лиза Галкина в топе с бахромой и лосинах со стразами приготовила маме завтрак

Младшей дочке Примадонны в этом году исполнилось семь лет.

«Круассан на тосте»: Лиза Галкина в топе с бахромой и лосинах со стразами приготовила маме завтрак
Лиза Галкина. Фото: instagram.com/elizaveta_galkinaa

Семь лет назад у Аллы Пугачевой и Максима Галкина родились двойняшки Лиза и Гарри. Младшая дочь Примадонны растет настоящей модницей и умиляет родителей, а также многотысячную армию фанатов своими умениями. Девочка играет на фортепиано, свободно говорит на французском, поет песни и даже готовит завтраки. Процесс приготовления одного из них был опубликован на фан-странице девочки в Instagram.

«Круассан на тосте», — сказала Лиза в процессе приготовления.

«Спасибо», — поблагодарила дочь Алла Борисовна.

Для этого момента Лиза выбрала белый топ с длинной бахромой и лосины со стразами, а поверх накинула куртку из светлого денима.

«Умничка! Хозяюшка наша! Золотая девчулька! Мамина помощница!» — писали пользователи Сети.

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