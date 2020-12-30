«Подчеркивает красоту»: Анжелика Ревва в мерцающем платье-комбинации отметилась в свете с мужем

Александр Ревва отметился в ресторане с женой Анжеликой. Пара предстала в свете в контрастных образах: она — в черном, он — в белом.

Блондинка поддержала тренд на бельевой стиль, примерив платье-комбинацию с мерцающими и полупрозрачными элементами. Наряд девушки украшала цветочная вышивка, которая смогла впечатлить дизайнера одежды Сергея Никулина.

«На мой взгляд, Анжелика выглядит крайне феерично. Если говорить по-русски, словно жостковский расписной поднос. Это первая ассоциация, которая возникает, глядя на этот образ. Но тем не менее замечу, что модель платья хорошо подчеркивает фигуру девушки и красоту ее ног. У наряда хорошее сочетание сечений и цветов. В целом образ ей идет, из 10 баллов я бы дал ему 10», — прокомментировал эксперт стиль Анжелики специально для Teleprogramma.pro.

Справка Teleprogramma.pro

Сергей Никулин окончил факультет дизайна костюма в МХПИ, занимается созданием стильных образов для светских и культурных мероприятий, а также фотосессий. Его работы экспонируются на специализированных выставках.

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