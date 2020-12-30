«Я практически не знала молитв, а она знала»: Казанова вспомнила последнюю встречу с Алалыкиной

Как отметила певица, путь ее бывшей коллеги уникальный, необычный и не всем понятный.

Певица Сати Казанова в эфире шоу «Стрелец-молодец» рассказала о своей бывшей коллеге по группе «Фабрика» Марии Алалыкиной, которая, как известно, выступала в коллективе всего полгода, после чего навсегда покинула шоу-бизнес, ударившись в религию.

«Наверное, я последняя, с кем она еще как-то общалась, поздравляла с мусульманскими праздниками. В последнюю нашу встречу мы вместе ходили в мечеть, совершали намаз. Я причем практически не знала молитв, а она знала. Вот такой парадокс. Ее путь уникальный, необычный, не всем понятный. Ну и Бог с ней». Сати Казанова

Как отметила Казанова, ее подруга посчитала в какой-то момент всю славу и шоу-бизнес шелухой. Ей были не нужны поклонники и деньги. По словам исполнительницы, Мария Алалыкина была яркой и очень талантливой на сцене. Причем снималась для мужских журналов. Свою коллегу она сравнила с бабочкой, которая вспыхнула на небосклоне, но быстро наелась.

Напомним, что после ухода Марии Алалыкиной из группы «Фабрика» музыкальный коллектив принял решение не искать ей замену. Девушки гастролировали на протяжении долгих лет втроем. Позже коллектив покинула Саша Савельева и сама Сати Казанова.

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