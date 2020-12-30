«Наряд напоминает костюм выпускницы»: блогер Воронцова оценила свадебное платье Арзамасовой

По словам специалиста, подобные вещи вышли из моды еще в начале нулевых.

Известный фэшен-блогер Элина Воронцова раскритиковала свадебное платье звезды сериала «Папины дочки» Лизы Арзамасовой, в котором актриса не так давно вышла замуж за 46-летнего хореографа и фигуриста Илью Авербуха.

«Платье, скорее всего, сшила портниха. Наряд недорогой, стоит не более 20 тысяч рублей. Правда, подобные платья вышли из моды еще в начале нулевых. Наряд напоминает костюм выпускницы. Неброская расцветка и пышная юбка, скрывающая стройную фигуру Лизы». Элина Воронцова

Между тем ведущая шоу «Фигурвью» Елена Родина заметила, что Лиза Арзамасова только примеряет на себе «маску скромницы». Якобы она всегда готова ходить в скромной одежде и ей не нужны дорогие наряды.

Родина не так давно встретила актрису в ЦУМе с кучей пакетов. В очень дорогом магазине Арзамасова накупила много новой одежды. Муж, как считает Родина, не жалеет денег на свою любимую женщину. Да и в соцсетях звезда «Папиных дочек» позирует то в плаще Dior, то с чемоданом Louis Vuitton, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, что Лиза Арзамасова и Илья Авербух несколько лет скрывали свой роман от широкой общественности. Не так давно они официально расписались. Причем торжество было очень скромным и прошло без лишнего пафоса.

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