«Жизнь в нем теплилась едва-едва»: Пасынок Гафта рассказал о последних днях актера

Михаил Левитин-младший старался каждый день хотя бы понемногу общаться с любимцем публики.

12 декабря умер Валентин Гафт, так и не оправившись после июньского инсульта. О его последних днях жизни рассказал пасынок артиста Михаил Левитин-младший.

По словам мужчины, он каждый день хотя бы понемногу старался общаться с актером, поскольку очень любил его.

«Жизнь в нем теплилась, но едва-едва. Его хватало ненадолго, на полчаса в день. Это было внимательное, яркое общение», — поведал сын Ольги Остроумовой от первого брака «Комсомольской правде».

Все остальное время Гафт находился в полудреме или спал. Близкие знаменитости прекрасно знали, что жить ему осталось недолго – врачи не стали скрывать от них правды. Понимал это и Валентин Иосифович, из-за чего сильно страдал. Его удручала физическая беспомощность.

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